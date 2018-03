Blues Etílicos é a próxima atração do Instrumental Sesc Brasil

do Território Eldorado

Devido às comemorações de Natal e Ano Novo, a direção do SESC Consolação resolveu antecipar as apresentações do Instrumental Sesc Brasil de dezembro. Desta forma, os shows realizados pela Rádio Eldorado FM em parceria com o SESC foram marcados para as duas primeiras segundas e terças-feiras de dezembro, sempre às 19h.

Segunda-feira (10), é a vez do grupo Blues Etílicos. Há 27 anos na estrada, a banda tem dez CDs lançados e orgulha-se de ter dividido o palco com grandes nomes do blues, como B. B. King, Buddy Guy e Robert Cray.



Os integrantes do grupo Blues Etílicos. (Divulgação)



Fechando a programação de dezembro, no dia 11, o Uakti invade o palco do Teatro Anchieta com sua música originada de instrumentos não convencionais construídos pelos próprios integrantes. Os convites são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro Anchieta.

SERVIÇO:

Instrumental Sesc Brasil

SESC Consolação

Rua Doutor Vila Nova, 245 – Consolação – São Paulo – SP

Fone: (11) 3234 3000

Entrada franca (Retirar ingressos com uma hora de antecedência)