Blues e rock tomam conta na festa da revista Blues'n'Jazz

da equipe Combate Rock

Cultuada no circuito do rock, com críticas positivas da imprensa, a banda Tomada vai mostrar uma faceta diferente em festa da revista Blues’n’Jazz, no Bourbon Street. O grupo montou um show especial para o evento, em 27 de fevereiro, com repertório de blues, soul e clássicos de Beatles e Stones. O cultuado multi-instrumentista Luiz Carlini fará uma apresentação especial

O show de abertura será com o grupo de rock instrumental Crats. E mais: uma apresentação especial de Bruno Gouvea (guitarra) e Leandro Street Blues (que toca gaita e bateria ao mesmo tempo), recebendo o público na calçada do Bourbon! E ainda jazz lounge no piano bar, com o saxofonista e guitarrista Adriano iJazz. E convidados especiais nos shows das duas bandas.

Por tudo isso você pode pagar apenas R$ 19 de couvert artístico (o preço normal é R$ 38). Basta se cadastrar no menu ao lado e aguardar o flyer promocional. Reenvie o flyer a seus amigos, que podem imprimi-lo e ganhar o desconto também.

As atrações

Tomada tem um estilo pouco comum, pesado mas sem ser hard rock, na linha de bandas dos anos 70 como Humble Pie. Mas, no Bourbon, vai reduzir o peso e mostrar um lado que os fãs não conhecem. Os integrantes do grupo são Ricardo Alpendre (voz), Pedro Ayoub e Vagner Nascimento (guitarras), Mateus Schanoski (teclados), Pepe Bueno (baixo) e Paulo Navarro (bateria).

A banda Crats é outra atração. Formada pelas gêmeas Tatiana Pará (guitarra) e Nina Pará (bateria), mais o baixista Cláudio Morgado, a banda toca rock instrumental em composições próprias.

Adriano iJazz improvisa ao sax e à guitarra sobre bases pré-gravadas, criando um clima agradável enquanto o público chega na casa. Ele preparou para a festa um repertório especial de clássicos do jazz com batidas eletrônicas.

Leandro Street Blues atua como busker (músico de rua), uma antiga tradição em cidades como Chicago, Memphis e New Orleans, em cujas calçadas nomes como B.B. King começaram a carreira. Leandro toca gaita e bateria ao mesmo tempo.

Dia: 27/02/13 (QUARTA-feira)

Horário: 21h00

Local: Bourbon Street Music Club

Endereço: R. dos Chanés 127, Moema – São Paulo

Informações: heltonribeiro@terra.com.br ou (11) 5072-2765 / 98555-7702 (Helton Ribeiro – Blues’n’Jazz)

Fone para reservas: (11) 5095-6100 (ATENÇÃO: O call center faz apenas reservas de mesas, não informa sobre a promoção, horários etc.)

Couvert artístico mediante apresentação do flyer da Blues’n’Jazz ou nome na lista: R$ 19

Couvert artístico normal: R$ 38