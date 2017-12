Blues de graça no domingo em São Bernardo

Marcelo Moreira

Foram oito dias com muitas manifestações que lamentavelmente bloquearam diversas ruas, avenidas e estradas, sem falar nas depredações e vandalismo que ocorreram durante vários protestos. Muito estresse para resultados bons no curto prazo, mas preocupantes no longo prazo. Então que o fim de semana venha com boa música e atrações gratuitas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Auditório Ibirapuera, em São Paulo, a Orquestra Real do Concertgebouw, da Holanda, é a atração das 11h. É uma das mais prestigiadas orquestras da Europa, sob a regência de Mariss Jansons.

No Parque Salvador Arena, no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo, no domingo, dia 23, o Blues Etílicos, para um show gratuito tendo como base o álbum “O Melhor de Blues Etílicos”, lançado no final de 2012 pela Substance Music. O Parque Salvador Arena fica na avenida Caminho do Mar, 2.980, Rudge Ramos.