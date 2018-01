Blind Guardian e Grave Digger tocam juntos em São Paulo

Marcelo Moreira

O Metal Open Air começa a render furtos também para outras praças, que estão se beneficiando da realização do festival de rock pesado que ocorre em abril em São Luís, no Maranhão. O Anthrax, uma das atrações principais, já havia confirmado show em São Paulo também em abril, aproveitando a visita ao Brasil, e agora é a vez de Blind Guardian e Grave Digger, duas bandas alemãs que também estão entre as atrações principais do evento maranhense.

A iniciativa é da Negri Concerts, que também organiza o Metal Open Air. “The Bard’s Night”, como está chamado o evento paulistano, será realizado no dia 23 de abril no Credicard Hall, uma casas à altura para receber dois gigantes do metal europeu.

O Blind Guardianjá veio três vezes ao país e começou como uma banda power metal na década de 1980 em Krefeld, na Alemanha. Eles buscam inspiração para suas músicas na cultura medieval, nas mitologias nórdica e grega e nas obras de J. R. R. Tolkien. Recentemente, em 30 de Julho de 2010, a banda lançou oficialmente seu novo álbum, “At the Edge of Time”, que será divulgado no Brasil com a turnê. Recentemente, entraram com a música “Sacred Words” no game “Sacred II: Fallen Angel”.

Os alemães do Grave Digger são frequentadores assíduos dos palcos brasileiros. Já estiveram por aqui cinco vezes e gravaram em São Paulo o DVD que comemorou os 25 anso da banda,em 2005 (“25 to Live”). O grupo iniciou sua carreira em 1980, sempre liderado pelo vocalista Chris Boltendahl.

O álbum de estréia, “Heavy Metal Breakdown”, de 1984, atingiu as surpreendentes 40 mil cópias vendidas somente na Europa. A sonoridade de Grave Digger se caracteriza por um vocal grave e rasgado, riffs de guitarra pesados e passagens melódicas, principalmente nos refrões.

Até hoje é considerada uma das principais bandas da Alemanha, liderando o movimento FWOGHM (First Wave of German Heavy Metal), ao lado de Running Wild e Helloween. Um grande diferencial da banda é o mascote do grupo (presente nas capas dos álbuns desde 1994), com uma capa e capuz negros e máscara, lembrando a figura da Morte. O tecladista do grupo, H. P. Katzenburg, toca caracterizado como a morte nos shows.

SERVIÇO – THE BARD’S NIGHT

COM BLIND GUARDIAN E GRAVE DIGGER

Data: 23/4 – Segunda-feira

Horário: 21h

Local: Credicard Hall

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955

Informações: (11) 2359-3262 e (11) 7520-0721

Site: www.negriconcerts.com.br

Classificação Etária: 14 anos

INGRESSOS

Pista Premium: R$ 250 | Pista Premium Meia: R$ 125

Pista: R$ 150 | Pista Meia: R$ 75

Camarote 1: R$ 300 | Camarote 1 Meia: R$ 150

Camarote 2: R$ 250 | Camarote 2 Meia: R$ 125