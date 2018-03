Black Sabbath tocará também em Belo Horizonte

do Território Eldorado

Com shows já esgotados em Porto Alegre e em São Paulo, a produtora T4F anuncia mais uma apresentação do Black Sabbath no Brasil. Ozzy Osbourne (vocal), Tony Iommi (guitarra) e Geezer Butler (baixo) incluíram Belo Horizonte na rota da turnê mundial “Reunion”. A apresentação será no dia 15 de outubro, na Esplanada do Mineirão.

Sabbath vem ao Brasil para divulgar o álbum ‘13’ – AP

A venda de ingressos para o show de Belo Horizonte começa no dia 19 de agosto: a partir da 00h01 pela internet (www.ticketsforfun.com.br), a partir das 9h pelo telefone 4003-5588, a partir das 10h na bilheteria do Chevrolet Hall e demais pontos de venda em todo o país.

A lendária banda de heavy metal, que já vendeu mais de 70 milhões de álbuns no mundo, fará quatro shows no Brasil. Em Porto Alegre ser apresenta no dia (09/10), São Paulo (11/10) e no Rio de Janeiro (13/10)

O Sabbath vem ao Brasil para divulgar ‘13’, o primeiro álbum de estúdio da banda com Ozzy nos vocais desde Never Say Die, de 1978. O baterista Bill Ward, da formação original do grupo, não participará dessa turnê.