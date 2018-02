'Black Sabbath tem 15 novas canções', diz Ozzy

E+

O roqueiro Ozzy Osbourne confirmou à publicação NME que o Black Sabbath possui 15 novas canções. Em entrevista, o vocalista disse que a banda vem trabalhando duro desde a reunião do ano passado, embora ele não tenha certeza se todas as novas músicas irão ser gravadas. Ozzy também deixou escapar o possível título para o próximo disco: “É bem provável que o disco se chame 2013 em referência ao próximo ano”, afirmou.

O Black Sabbath irá tocar no Download Festival no Reino Unido em 10 de junho, uma data histórica que reúne novamente Osbourne, Geezer Butler e o guitarrista Tommy Iommi no palco, este último passando por tratamento de linfoma. Bill Ward, baterista original da banda, foi não participa do retorno do Black Sabbath por divergências contratuais.