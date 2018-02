Black Sabbath: definidas datas e locais dos shows no Brasil

do site Rock em Geral

Acaba de ser definido o trecho da turnê mundial do Black Sabbath que passa pelo Brasil em outubro. O grupo se apresenta em Porto Alegre, no dia 9, no Estacionamento da FIERGS; em São Paulo, no dia 11, no Campo de Marte; e no Rio de Janeiro, no dia 13, na Praça da Apoteose. Antes, no dia 4 de outubro, acontece o show em Santiago, no Chile, no Estádio Moinumenal.

Os valores dos ingressos e esquemas de venda ainda não foram anunciados. OMegadeth vem junto com o grupo, como convidado especial. No momento, o grupo está em turnê pela Austrália, depois segue por Japão e Estados Unidos/Canadá. Depois da América Latina, vem os shows na Europa.

Os shows fazem parte da turnê do álbum “13″, o primeiro com Ozzy Osbourne,Tony Iommi (guitarra) e Geezer Butler (baixo) em 35 anos, e o 19o no geral. O lançamento acontece no dia 10 de junho, em quatro formatos diferentes; veja quais aqui. O baterista da formação original, Bill Ward, não chegou a um acordo com os outros três integrantes (saiba mais). No disco, quem toca é o baterista doRage Against The Machine, Brad Wilk. Na turnê, foi recrutado Tommy Clufetos, da banda solo de Ozzy.