Black Sabbath define dia 11 de junho como data de lançamento de aguardado álbum

O Black Sabbath definiu o dia 11 de junho como data de lançamento de seu aguardado novo álbum. “13″ é o nome do disco, que, conforme já foi destacado pelo Roque Reverso terá três dos quatro membros originais presentes: Ozzy Osbourne, o guitarrista Tony Iommi e o baixista Geezer Butler.

O único que ficou de fora foi o baterista Bill Ward, que não conseguiu assinar um contrato satisfatório com os demais ex-companheiros. No seu lugar, como músico convidado, está nada menos que Brad Wilk, do Rage Against The Machine.

A confirmação da data veio acompanhada de um vídeo de bastidores da gravação do Sabbath no estúdio Shangri-La Studio, em Los Angeles, com o renomado produtor Rick Rubin.

No vídeo, há depoimentos dos músicos e de Rubin, além de momentos com a banda tocando. Diagnosticado com câncer no início de 2012, Tony Iommi mostra boa aparência e dá a entender que está conseguindo lutar bem contra esta doença maldita.

O novo disco do Black Sabbath, o primeiro com Ozzy, Iommi e Butler juntos em 35 anos, deve ser lançado em diversos formatos. Além da versão em CD convencional, há, por exemplo, uma outra em soft pack, com um segundo disco de material bônus em áudio.