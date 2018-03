Black Label Society faz show em São Paulo com novo baterista

CECÍLIA LEITE – estadão.com.br

Fábio Maczka – Black Label Society

O Black Label Society, grupo de heavy metal liderado pelo vocalista e guitarrista Zakk Wylde (ex-Ozzy Osbourne), se apresentou neste domingo, 25, em São Paulo, no HSBC Brasil, com um novo integrante permanente, o baterista Chad Szeliga.

A banda que conta ainda com o guitarrista Nick Catanese e o baixista John DeServio marcou o seu retorno a cidade provando, mais uma vez, que tem fãs muito fiéis por aqui. Mesmo com uma passagem recente, em agosto de 2011, os ingressos para a pista vip, por exemplo, –os mais caros e que garantem um lugar mais perto do palco– já estavam esgotados alguns dias antes da apresentação.

O show, programado para começar por volta das 20h, teve poucos minutos de atraso, tempo suficiente para os fãs mais impacientes gritarem “Zakk!, Zakk!” em coro. Godspeed Hellbound, do álbum mais recente, Order of the Black, lançado em 2010, foi escolhida para abrir a noite.

A lista de músicas inlcuiu clássicos de álbuns lançados pela banda desde 1998, mas o som foi prejudicado porque mal dava para escutar o vocalista em algumas músicas. O solo de guitarra e uma sequência com intervalos mínimos não deixaram o público desanimar.

Para delírio geral, Zakk assumiu o teclado durante In This River, música composta para homenagear Dimebag Darrel, seu amigo de infância e ex-guitarrista do Pantera. Darrel foi morto em 2004 com um tiro enquanto fazia um show em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

Debaixo de dois telões com fotos de Darrel, que surgiram nas extremidades do palco, o líder da banda cantou emocionado e contou com a ajuda do público que sabia a letra do começo ao fim.

Com esse show, o Black Label Society encerra a sua turnê pelo Brasil. Antes, a banda passou por Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Veja, abaixo, a setlist completa:

1. Godspeed Hell Bound

2. Destruction Overdrive

3. Intro / Bored To Tears

4. Berzerkers

5. Intro / Bleed For Me

6. The Rose Petalled Garden

7. In This River

8. Intro / Forever Down

9. Solo de Zakk Wylde

10. Parade of the Dead

11. Intro / Overlord

12. Intro / The Blessed Hellride

13. Suicide Messiah

14. Intro / Concrete Jungle

15. Stillborn