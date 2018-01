Biohazard volta ao Brasil em março e faz show em SP no dia 15

do blog Roque Reverso

O Biohazard voltará ao Brasil em março! A banda norte-americana de hardcore se apresentará em São Paulo, no dia 15 de março, no Via Marquês. O grupo, que fez um show memorável na capital paulista em 2010, deve voltar a fazer a alegria não só dos fãs do hardcore como também do thrash metal, já que sempre tiveram uma boa relação com o público e as bandas deste gênero do metal.

Os brasileiros terão a oportunidade ver a banda executando seus maiores clássicos e, de quebra, músicas do álbum recente. “Reborn in Defiance” foi lançado em janeiro de 2012 via gravadora Nuclear Blast.

Os ingressos para Pista a preços promocionais online (R$ 50,00) já estão à venda no site da Ticket Brasil, que tem como telefone de informações o número (11) 4901-1165. Há também a venda antecipada com valores bem mais em conta do que os dos shows anunciados recentemente em São Paulo.

O primeiro lote para a Pista custa R$ 70,00. O segundo lote sai por R$ 90,00. Para o Camarote, o valor do ingresso para o primeiro lote é de R$ 130,00.

Além da internet, há opções de compra das entradas na Galeria do Rock, nas lojas Mutilation, Rock Land e Hole. Fora da Galeria, as outras lojas são a Metal CDs (Santo André), a Age of Dreams (São Bernardo), a Laxau Surf (Shopping Guarulhos), a Sick’n’Silly (na Alameda Jaú, em SP) e a Micro Camp, na Casa Verde, também na capital paulista.

Em 2008, os quatro membros originais do Biohazard, Billy Graziadei (vocais e guitarras), Bobby Hambel (guitarras), Evan Seinfeld (vocais e baixo) e Danny Schuler, reuniram-se para comemorar o aniversário de 20 anos de seu primeiro registro com uma série de shows. A turnê contou também com apresentações no Brasil, com destaque para o histórico show realizado em São Paulo em julho de 2010 no Carioca Club.

Depois da longa turnê e com todo o sucesso que o retorno provocou, o Biohazard decidiu gravar um novo álbum, que acabou sendo o último de Evan Seinfeld, que anunciou a saída da banda logo após a conclusão do trabalho, ainda em 2011. No lugar de Seinfeld, entrou o baixista e vocalista Scott Roberts, que foi bem recebido pelos fãs.

Segundo os organizadores do show em São Paulo, outras apresentações devem fazer parte da turnê brasileira.