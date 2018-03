Biohazard libera clipe da música “Vengeance is Mine” do novo álbum lançado em janeiro

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O Biohazard liberou recentemente na internet o vídeo da música ”Vengeance is Mine”, que faz parte do novo álbum “Reborn in Defiance”, lançado em janeiro de 2012 pela banda norte-americana via gravadora Nuclear Blast. O video oficial é resultado de um concurso mundial de fãs e foi criado e compilado pelo diretor Travis Campbell.

O disco foi produzido por Toby Wright, que já trabalhou com o Alice in Chain, KISS, Primus e Slayer, entre outros grupos importantes do rock pesado. ”Reborn in Defiance” é o primeiro disco do grupo em 7 anos e o primeiro com a formação original da banda em 18 anos.

Para quem ainda não conhece o Biohazard, são nova-iorquinos do distrito do Brooklyn, que despontaram para o sucesso nos anos 90 com a habilidade de conseguir misturar, como poucos, o hardcore, o metal pesado e elementos do rap num único som. Com um histórico de dificuldades pessoais, os caras sempre foram respeitados, não só pelo som, mas também pelas letras fortes, que retratavam a deterioração urbana, a corrupção, crimes e a ruína social das grandes cidades.

Em 2008, os quatro membros originais do grupo, Billy Graziadei (vocais e guitarras), Bobby Hambel (guitarras), Evan Seinfeld (vocais e baixo) e Danny Schuler, reuniram-se para comemorar o aniversário de 20 anos de seu primeiro registro com uma série de shows. A turnê contou também com apresentações no Brasil, com destaque para o histórico show realizado em São Paulo em julho de 2010 no Carioca Club.

Depois da longa turnê e com todo o sucesso que o retorno provocou, o Biohazard decidiu gravar um novo álbum, que acabou sendo o último de Evan Seinfeld, que anunciou a saída da banda logo após a conclusão do trabalho, ainda em 2011. No lugar de Seinfeld, entrou o baixista e vocalista Scott Roberts, que foi bem recebido pelos fãs, apesar da grande marca deixada pelo antigo membro.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.