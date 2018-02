Biografia de Nasi traz versão do músico sobre o fim do Ira!

do blog Roque Reverso

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, a biografia de Nasi, chega às livrarias em setembro. “A Ira de Nasi” é um livro de 320 páginas que traz as histórias do ex-vocalista da saudosa banda Ira!, que encerrou as atividades em 2007. Além das diversas curiosidades sobre a cena roqueira paulistana dos anos 80, um dos detalhes mais esperados pelos fãs é saber a versão do polêmico músico sobre o fim do grupo, que sempre será um dos maiores da história do rock do Brasil.

O livro da editora Belas Letras foi escrito pelos jornalistas Mauro Beting e Alexandre Petillo. Beting é bastante conhecido pelos fãs do futebol e lançou recentemente a biografia que é sucesso de vendas sobre Marcos, ídolo e ex-goleiro do Palmeiras. Petillo chegou a trabalhar numa biografia do Ira! que jamais foi lançada, justamente por causa do fim da banda, mas teve muita coisa aproveitada em “A Ira de Nasi”.

“Nasi não nasceu para ser santo, nasceu para ser a voz de um pecado capital. Nas travessias ao céu e nas travessuras abaixo do inferno das drogas químicas e das porcarias das pessoas físicas e jurídicas que experimentou, o ex-vocalista do Ira! se tornou homem com todas as letras.”

O trecho acima faz parte da apresentação do livro no site da editora e sinaliza que nada será ocultado sobre a carreira do músico. Alguns dos destaques, além dos detalhes sobre o fim da banda, são desde o envolvimento do músico com um lado bem pesado das drogas até um romance que ele teve com uma então namorada do guitarrista do Ira!, Edgard Scandurra, em um fato que quase acabou com o grupo já em 1995.

O lançamento oficial da biografia de Nasi será realizado no dia 10 de setembro, na Livraria Saraiva do Shopping Morumbi, em São Paulo. A noite de autógrafos, marcada para começar às 19 horas, contará com Beting, Petillo e, claro, o ex-vocalista do Ira!

Quanto a uma possível volta do grupo (desejada por todos os amantes do bom e velho rock n’ roll), boas notícias recentes foram divulgadas em junho, já que Nasi e seu irmão Airton Valadão Júnior, seu ex-empresário, fizeram uma reconciliação depois de 5 anos de brigas públicas e processos judiciais.

Nasi deixou o grupo justamente depois da briga com Júnior, mas agora os irmãos se comprometeram a encerrar os processos que moviam um contra o outro. Júnior, por sinal, mantinha sob seu domínio a marca Ira!, que passará agora de volta a Nasi.

Em entrevistas recentes, Nasi disse que, para que o Ira! voltasse, seria necessário existir uma conversa muito séria entre ele e o guitarrista Edgard Scandurra. Bastante chateado com algumas declarações do vocalista, Scandurra não dá sinais de que isso acontecerá tão cedo. Mas não custa nada a gente torcer!