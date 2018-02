Biografia de Ace Frehley sai em novembro

Roberto Capisano Filho

Um dos guitarristas mais populares do rock de todos os tempos, o ex-integrante do Kiss, Ace Frehley, vai lançar em novembro um livro onde vai contar sua vida de sexo, drogas e rock and roll.

A autobiografia, intitulada ‘No Regrets”, sairá pela Gallery Books, uma subsidiária da Simon & Schuster. O próprio Frehley comenta o título do livro (sem arrependimentos, numa tradução livre): “Acho que Frank Sinatra disse da melhor forma… ‘Arrependimentos eu tive alguns, mas muito poucos para mencionar'”.

Segundo Jennifer Bergstrom, vice-presidente da Gallery Books, ‘No Regrets’ certamente será a próxima biografia obrigatória do rock and roll.

Ace Frehley tocou no Kiss de 1973 até 1982.Retornou ao grupo em 1996 para gravar o show acústico para a MTV. Em seguida participou de uma turnê mundial que reuniu os quatro integrantes originais da banda com a volta do visual característico. Ele permaneceu no Kiss até 2002 quando deixou a banda novamente e retomou sua carreira solo. Em 2009, lançou seu mais recente disco Anomaly.

Frehley afirma que contou com a ajuda de várias pessoas para lembrar das histórias. “Acabei de fazer 59 anos, é hora de pegar as coisas e colocá-las no papel antes que eu esqueça.”

O guitarrista admite que é difícil recordar de muita coisa. “O que eu fiz foi encontrar com pessoas que trabalharam comigo e, geralmente, elas têm uma lembrança melhor que a minha de várias situações.”

Ainda não há informações se o livro será lançado no Brasil.