Billy Corgan revela nomes das faixas do novo CD do Smashing Pumpkins

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de revelar o nome do novo álbum da banda americana, o vocalista do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, divulgou em sua conta do Twitter os nomes das faixas de Oceania. No total, o sucessor de Zeitgeist (2007) contará com doze músicas.

Além dos nomes das canções, Corgan escreveu uma frase explicando o motivo de revelar os títulos dos sons. “Imagino que os fãs de Smashing Pumpkins na multidão não vão se importar se eu divulgar a lista de faixas de Oceania”.



Billy Corgan, líder do Smashing Pumpkins. (AE)Veja abaixo nomes das músicas de Oceania:1 – “Pale horse”

2 – “Panopticon”

3 – “The chimera”

4 – “Four winds chime”

5 – “Glissandra”

6 – “Inkless”

7 – “My love is winter”

8 – “Special k”

9 – “Pinwheels”

10 – “Oceania”

11 – “Violet rays”

12 – “Quasar”

Mais Smashing PumpkinsEnquanto o disco de inéditas não chega, o grupo revela um projeto para relançar todos os seus álbuns de carreira. A ideia de lançamentos e reedições da banda foi divulgada pelo site da revista americana Rolling Stone. Trata-se de versões remasterizadas dos álbuns de toda a discografia do Smashing Pumpkins.

A primeira leva está prevista para chegar às lojas no mês de setembro deste ano. O álbum Gish (1991) e Siamese dream (1993), todos com faixas bônus que ainda não foram anunciadas serão os primeiros.

No começo de 2012, os fãs terão Mellon Collie and the infinite sadness (1995) e Adore (1998). Além desses dois, a banda lançará um box de raridades batizada de The aeroplane flies high.

Já em 2013, mesmo ano que a banda promete lançar novo álbum de inéditas, será relançado Machina/The machines of God (2000). Zeitgeist (2007), o último trabalho de músicas inéditas da banda não foi relacionado e deve ficar de fora do projeto.