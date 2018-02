Between the Buried and Me, música diferente e esquisita

Marcelo Moreira

Qual foi a última coisa nova, realmente diferente, que você ouviu? Não precisa ser revolucionários, criador de um novo estilo, mas algo que seja inovador, sem que fique na cabeça aquela coisa de que “até que é legal, mas acho que já ouvi coisa parecida, lembra tal banda”…

A maioria dos que gostam de música não vai conseguir citar um artista sequer, porque realmente há pouca coisa inovadora e diferente surgida no rock desde os anos anos 80, quando o metal se subdividiu em vários subgêneros.

Alguns podem citar o Diablo Swing Orchestra, da Suécia, que mistura metal progressivo com jazz, tango e música erudita; outros falarão do Cruachan, da Irlanda, que mistura death metal, black metal, folk metal e música folclórica irlandesa de de raiz; já quem gosta de música mais pop vai citar os ingleses Muse e Keane, sendo que este é um trio que não usa guitarra (?????).

Eu apostaria em dizer que quem faz alguma coisa diferente mesmo, fora do comum é a banda norte-americana Between the Buried and Me. A cada música é uma surpresa. Vão do mais viajante rock progressivo ao mais agressivo death metal, para depois inserir um monte de passagens de jazz na música seguinte para ainda assim surpreender e tocar uma música que sua totalmente ambient, com inclassificáveis – e detestáveis – elementos eletrônicos.

Alguns vão relacionar diretamente o instrumental ao Dream Theater. Não para negar a similaridade de algumas estruturas melódicas entre as músicas das duas bandas, mas dizer que essa é a maior influência do Between é um equívoco, pelo menos até agora.

O quinteto é liderado pelo vocalista Tommy Rogers e não é tão novo, já lançou sete CDs e está gravando o oitavo. Entretanto, acabou de lançar um EP com apenas três músicas, mas com quase 30 minutos de duração. “The Parallax: Hypsersleep Dialogues” é tão esquisito e tão variado que nem parece a mesma banda tocando as três músicas.

Em termos de sonoridade, a salada mistuira tudo: guitarras distorcidas e a em alta velocidade, melodia, agressividade, tem guitarras limpas, serenidade e silêncio. Os vocais são limpos em algumas passagens, urrados em outras, em simplesmente inaudíveis em outras.

Ainda não sei se é bom, mas não deu para ficar indiferente e não dá para disfarçar a estranheza. Mas, com certeza, fazia tempo que não escutava algo tão diferente e esquisito.