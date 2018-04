Ben Harper vem ao Brasil em fevereiro para show em praia

Carolina Cassola – Território Eldorado

Em clima de verão 2011, Ben Harper desembarca no Brasil em 5 de fevereiro para uma apresentação na praia durante o Festival Praia Skol Music. Geribá (Rio de Janeiro), Maresias (São Paulo) ou Campeche (Santa Catarina)? Uma das praias será o palco da apresentação. E quem decide são os internautas a partir de um concurso com votação aberta pelo site da Skol, patrocinadora do show, até o dia 24 de janeiro. O resultado sai no dia 26 deste mês.

O festival terá ainda no palco o cantor Donavan Frankenreiter e o surfista e músico Tom Curren. Frankenreiter já veio ao Brasil algumas vezes e fez dueto com Paula Toller na música “All Over”.

Os fãs brasileiros podem esperar blues, soul, rock, tudo perfeitamente costurado por um dos maiores músicos da atualidade. A última vez que Harper esteve no Brasil foi durante o festival About Us, em 2008, no qual ele cantou a música “Boa Sorte/ Good Luck” com Vanessa da Mata. O último álbum do músico, “All I Call You Down”, foi lançado em outubro do ano passado.