Ben Harper confirma seis shows no Brasil em dezembro

O cantor e compositor californiano Ben Harper vem ao País em dezembro para seis apresentações: Porto Alegre (dia 3, no Pepsi OnStage), Florianópolis (4, Stage Music Park), Belo Horizonte (6, Chevrolet Hall), Brasília (7, Tenda da UnB), São Paulo (9, Via Funchal) e Rio de Janeiro (10, HSBC Arena).

Os shows servem para divulgar seu recente trabalho, Give Til It’s Gone. Antes do Brasil, a nova turnê do músico já passou pela América do Norte, Europa, Austrália, África e no Chile, durante o festival Lollapalooza, em abril.

A venda de ingressos já está aberta para o show em Porto Alegre. Para Florianópolis, Brasília, SP e Rio, o início será em 16 de setembro. No Rio, clientes HSBC terão direito à pré-venda nos dias 13 e 14. Em Belo Horizonte, as vendas começam no dia 20 de setembro.

Serviço:

BEN HARPER NO BRASIL

São Paulo

Quando: 09 de dezembro

Onde: Via Funchal (em São Paulo)

Quanto: De R$ 180 a R$ 350

Porto Alegre:

Quando: 3 de dezembro

Local: Pepsi on Stage (Av. Severo Dullius, 1500)

Horário: 22h

Ingressos:

1º Lote (quantidade limitada*)

Pista: R$ 80,00

Pista Premium: R$ 140,00

Mezanino: R$ 120,00

Pontos de Venda:

Lojas Trópico: Shoppings Iguatemi, Praia de Belas, Moinhos, Total, BarraShopping Sul, Bourbon Ipiranga, Canoas Shopping e Bourbon São Leopoldo

Venda On-Line: www.opiniaoingressos.com.br