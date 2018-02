Beirut reafirma pluralidade em estilo econômico

Emanuel Bomfim

Na alegoria proposta pelo Beirut, a música estabelece referências esparsas, em especial com os Bálcãs, para servir de arsenal a um pop arrebatador. É o inusitado que funciona: uma banda americana que não cresceu no Leste Europeu, mas capaz de incorporar aquele som com maestria.

O prodígio Zach Condon, líder da trupe, é quem conduz todo este fervor multicultural, que ainda agrega música cigana, francesa, mexicana, e por aí vai. Em seu mais novo álbum, vazado na internet mais de um mês antes do lançamento oficial, o indie folk balcânico do grupo se mantém intacto, privilegiando os sopros, ukeleles e vocal melancólico, mas inova ao dar mais peso aos teclados, caso da faixa-título The Rip Tide.

A aproximação com a música eletrônica não tem firula, serve de base para a mais ensolarada do disco, Santa Fe. Intricada, porém, é Candless Fire, com alternâncias rítmicas e refrão pomposo. Exótico, o som do Beirut nunca foi tão convencional, mas bom o suficiente para esquecer do clipe infernal da Banda mais Bonita da Cidade.