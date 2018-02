Behemoth anuncia show em São Paulo

da equipe Combate Rock



Poloneses atualmente são um dos nomes mais venerados do heavy metal mundial

O Behemoth, um dos grupos mais polêmicos e mais cultuados no atual cenário do heavy metal mundial, está de volta quatro anos após estreia no Brasil, em ação promovida pela produtora Sob Controle.

A banda polonesa liderada por Adam “Nergal” Darski tem show agendado para o dia 21 de outubro, em São Paulo. O local da apresentação está confirmado para o Carioca Club, em Pinheiros. A pré-venda de ingressos já está disponivel no site da Ticket Brasil (https://ticketbrasil.com.br/show/behemoth-sp). Os bilhetes estarão à venda a partir do dia 20 de julho, na Galeria do Rock (lojas Hellion e Mutilation) e, em Santo André, na loja Metal CDs.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o prestigio de conquistar a capa da revista mainstream Newsweek e das principais publicações especializadas do mundo, receber disco de ouro pelo sucesso de venda do álbum “Evangelion”, platina pelo DVD “Evangelia Heretika”, prêmios importantes, turnês com shows sold out e seu frontman vencer a luta contra a leucemia, os poloneses retornam à América do Sul vivendo a melhor fase dos seus 21 anos de carreira.

A formação atual cointra com Nergal (vocal/guitarra), Seth (guitarra), Orion (baixo) e Inferno (bateria). Recentemente, o cantor declarou que já está trabalhando em um novo disco de inéditas. A previsão de lançamento é apenas para 2013.



Serviço São Paulo

Agência Sob Controle apresenta: Behemoth – única apresentação no Brasil

Data: 21 de outubro

Local: Carioca Club – Rua Cardeal Arcoverde, 2.485 – Pinheiros.

Hora: 19h

Preços: R$ 80,00 (1° lote), R$ 100,00 (2° lote) e R$ 150,00 (porta).

Venda online: https://ticketbrasil.com.br/show/behemoth-sp

Ingressos a partir de 20/07: Galeria do Rock: loja Hellion 1° andar – (13) 3223.8855 | Mutilation 2° andar (11) 3222.8253

Santo André: Metal CDs: R. Dr Elisa Flaquer, 184 – (11) 4994.7565

Infos: (11) 3229-7442/ 9389-3365 ou sobcontroleproducoes@yahoo.com.br

Imprensa: press@theultimatemusic.com – (13) 9161.6267