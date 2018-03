Beatles se recusaram a tocar para plateias segregadas em 1965

Uma lista de exigências feita pelos Beatles em 1965 para realizar um show nos Estados Unidos incluiu a recusa da banda em tocar diante de uma plateia em que brancos e negros estivessem segregados.

A lista de exigências formulada pela banda deverá ir a leilão na cidade americana de Los Angeles no próximo dia 20 de setembro e a expectativa é de que o documento alcance um um valor de até US$ 5 mil (cerca de R$ 8,6 mil).

O contrato contendo as demandas do lendário grupo de Liverpool mostra que os Beatles tinham um posicionamento claro em relação à política racial discriminatória em vigor nos Estados Unidos, em um momento em que o movimento de direitos civis comandado por Martin Luther King começava a ganhar força.

No ano anterior, Luther King vencera o Prêmio Nobel da Paz por sua campanha pacífica de desobediência civil contra a política segregacionista ainda em vigor em boa parte dos Estados Unidos.

O documento com as pré-condições para tocar no Cow Palace, em Daly City, no Estado americano da Califórnia, mostra ainda uma humildade que destoa das listas de exigências feitas por roqueiros atualmente.

O documento, assinado pelo empresário do grupo, Brian Epstein, diz que a banda não iria tocar diante de ”uma plateia segregada” e solicita um camarim contendo ”quatro camas portáteis, espelhos, um isopor para para guardar gelo, uma TV portátil e toalhas limpas”. O grupo faz ainda um prosaico pedido por ”eletricidade e água”.

As únicas exigências mais elaboradas foram pedidos de que ”150 policiais uniformizados forneçam proteção” à banda e a solicitação de ”um palco especial para a bateria de Ringo (Starr)”.

