Beady Eye tocará músicas do Oasis em shows, diz Liam Gallagher

SÃO PAULO – A Beady Eye vai tocar músicas do Oasis em seus próximos shows, revelou Liam Gallagher, vocalista da banda, à rádio BBC.

O ex-integrante do sucesso britânico já havia dito que não tinha receio em tocar as músicas do Oasis, mas os membros da Beady Eye, também ex-Oasis, haviam declarado que não apresentariam as canções sem Noel Gallagher, irmão e desafeto declarado de Liam.

A declaração surge apenas meses depois de Noel ter afirmado que também irá tocar músicas do Oasis em sua primeira turnê solo, em uma coletiva de imprensa em julho.

A Beady Eye lançou seu disco de estreia, Different Gear, Still Spending, em fevereiro, mas está na estrada desde 2009, ano em que o Oasis chegou ao fim, depois de brigas, ainda mal resolvidas, entre os irmãos Gallagher. Na semana passada, os artistas enfrentaram audiência judicial de processo movido por Liam para que Noel retirasse declarações sobre o fim do Oasis.

O grupo revelou que está pensando em um novo disco para o ano que vem. Beady Eye vem ao Brasil em novembro para o Planeta Terra Festival, em São Paulo. Não há mais ingressos para o evento.

E o Noel? O segundo single solo do cantor foi divulgado esta semana. If I Had a Gun está disponível para ouvir na internet e faz parte do álbum High Flying Birds, com lançamento previsto para outubro deste ano. Uma primeira música, The Death of You And Me, está a venda em versão digital no site oficial de Noel Gallagher.