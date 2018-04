Beady Eye de Liam Gallagher lança primeiro single em fevereiro

Luciano Borborema – Território Eldorado

‘The roller’ será o primeiro single da nova banda de Liam Gallagher e está previsto para ser lançado em 21 de fevereiro. A música faz parte do álbum de estreia do grupo, ‘Differente gear, still speeding’. O disco que sai em 28 de fevereiro, conta com a produção de Steve Lillywhite. Steve ficou famoso com seu trabalho ao lado da banda irlandesa U2.

A nova banda de Liam: Beady Eye (Divulgação)

O álbum, gravado no outono deste ano, terá 13 faixas inéditas, incluindo o primeiro single, ‘Bring The Light’, já divulgado em novembro. Além de Liam, o Beady Eye é formado Gem Archer, Andy Bell (também ex-integrantes do Oasis) e Chris Sharrock. A turnê do de “Different Gear, Still Speeding” começa em março do ano que vem por Glasgow, na Escócia.

Lista de músicas:



1 – “Four letter word”

2 – “Millionaire”

3 – “The roller”

4 – “Beatles and stones”

5 – “Wind up dream”

6 – “Bring the light”

7 – “For anyone”

8 – “Kill for a dream”

9- “Standing on the edge of the noise”

10 – “Wigwam”

11 – “Three ring circus”

12 – “The beat goes on”

13 – “The morning son”