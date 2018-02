Baterista do Queen relança música anti-Murdoch após escândalo de jornal

estadão.com.br

O baterista do Queen, Roger Taylor, relançou a música Dear Mr. Murdoch, de 1994, depois do escândalo envolvendo o empresário e o jornal de sua empresa, o News of The World, segundo o jornal britânico The Guardian. A canção foi divulgada no canal oficial do Queen no Youtube na última sexta-feira, 15.

A música foi originalmente gravada para o álbum Happiness e já em sua versão original criticava o dono da News Corp. Sobre o relançamento, Taylor disse que “a letra original fala por si só”. Ele alega ainda que fez apenas algumas “atualizações sutis” na canção. Na letra, críticas ao jornalismo sensacionalista do News of The World, fechado recentemente depois de provados grampos ilegais ao telefone de personalidades britânicas.

Em 1998, Roger Taylor doou 10 mil libras a uma associação ligada ao Manchester United, que protestava contra uma oferta milionária feita por Rupert Murdoch para comprar o time. Na época, o músico declarou que ouviu notícias de que a associação precisava mobilizar a oposição de Murdoch para detê-lo. “Como eu estava em posição de ajudar, eu me senti obrigado a fazê-lo”, disse.

O empresário alegou nesta terça, 19, em assembléia no parlamento britânico, que não tem nada a ver com os grampos telefônicos, que atigingiram desde celebridades, como Hugh Grant e Jude Law, a membros da realeza e autoridades do Reino Unido.