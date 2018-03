Baterista do Pink Floyd salva da falência loja onde comprou 1º instrumento

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Nesta semana, para não deixar a loja de instrumentos musicas Foote’s baixar as portas, Nick Mason, baterista do Pink Floyd, deu uma mãozinha financeira para evitar o pior. Com a ajuda do baterista do Pink Floyd, a loja londrina vai reabrir em um novo endereço. Agora, a Foote’s estará localizada na 41 Store Street, Bloomsbury.

A loja é um marco na juventude do músico. Foi lá onde comprou sua primeira bateria. “Eu fiquei muito desapontado ao saber que a Foote’s iria fechar porque é uma das minhas melhores lembranças de ser um jovem baterista indo à loja original na Rua Denman para comprar minha primeira bateria por 7,50 libras”, disse Nick Mason.



Nick Mason, baterista do Pink Floyd. (Divulgação)

