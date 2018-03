Baterista do Kiss vai lançar biografia

Roberto Capisano Filho

O ex-baterista do Kiss, Peter Criss, vai lançar uma biografia. Prevista para sair no ano que vem, “Makeup to Breakup” promete falar de sexo, drogas e rock ‘n roll, além das batalhas travadas pelo músico contra a morte (Criss sobreviveu a um câncer e acidente de carro, para citar dois exemplos de sua história). A informação foi divulgada no site do jornal Los Angeles Times.

“Sou abençoado porque finalmente vou escrever minha autobiografia e espero que você goste da viagem”, afirmou o baterista. “O melhor de tudo é poder dividir meus verdadeiros sentimentos de amor por Deus, minha família, amigos e fama. Tem sido uma vida maravilhosa.”

Criss foi o baterista original do Kiss e é responsável pelo vocal de um dos maiores sucessos da banda, a balada “Beth”, do disco Destroyer.