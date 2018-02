Baterista do Foo Fighters vai viver Iggy Pop nos cinemas

Luciano Borborema – Território Eldorado

CBGB é o nome do longa que vai falar sobre os primórdios do movimento punk nova-iorquino na década de 70, de acordo com o site da revista Billboard. O título do filme foi inspirado na casa de shows que recebeu as primeiras apresentações de bandas como Ramones.

No filme, Iggy Pop será interpretado pelo baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins. Johnny Galecki, o Leonard da série de humor The Big Bang Theory vai fazer Terry Ork. Ele foi um importante empresário de bandas da época.

Patti Smith será interpretada pela jovem Mickey Summer, da série The Borgias. Outros nomes serão revelados em breve. As filmagens começam em 25 de junho e o filme está previsto para ganhar os cinemas em 2013.

Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins. (Divulgação)