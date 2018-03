Baterista do 365 lança biografia

Flávia Pais – Repórter da TV Rock & Sport

Sabemos que a década de 80 foi crucial em muitos aspectos: moda, comportamento e um dos aspectos mais fundamentais deste período é o musical, especialmente em se tratando de Rock & Roll.

Nesta década houve o primeiro Rock in Rio contando com bandas como Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Queen e tantas outras de mesmo peso e qualidade.

Já em âmbito nacional tínhamos bandas como Aborto Elétrico, Blitz, Camisa de Vênus, Zero e uma extensa lista estourando por aqui; e dentre esta extensa lista há a Banda 365

A 365 é formada em São Paulo em 1983 e teve como primeiro nome Lixomania, vindo a ser substituído por Reprise, no auge do movimento punk e new wave no Brasil por Miro de Melo (bateria), Tiquinho (guitarra), Adauto (baixo) e Oclinhos (vocal).

Com o passar dos anos a banda, extremamente conhecida pelo hit “São Paulo”, “Canção para Marchar”, “Grândola, Vila Morena” passa por reformulações até firmar-se na formação atual que é Neto Trindade (voz e violões), Ari Baltazar (Guitarra), Robertinho Pallares (Baixo) e Miro de Melo (Bateria) e é mais especificamente sobre este que escrever.

Miro De Melo , um dos fundadores da 365, está lançando sua biografia “Miro de Melo 30 Anos de Rock” (Por Edson Luís Rosa – Editora Sinergia). Com prefácio assinado por Antonio Bivar, o livro é fonte essencial aos fãs amantes do Rock & Roll brasileiro e, sobretudo a quem acompanha vida e carreira de Miro de Melo.

O livro que reúne diversos depoimentos, fotos informações inéditas e relevantes para a história do movimento punk no Brasil e do rock paulista dos anos 80, também presta homenagem a outras figuras que desta história participam.

Ser eternizado é mérito de poucos e uma das formas mais carinhosas de fazê-lo é via livro, livro este que Miro de Melo fez por merecer. “Miro de Melo 30 Anos de Rock” é leitura obrigatória a quem não somente viveu, mas como ainda vive intensamente o melhor do Rock & Roll Br.