Bares fazem festa para o Dia do Rock

JOÃO PAULO CARVALHO E MARIANA BELLEY

Sobram opções de points para comemorar o Dia Mundial do Rock hoje, uma sexta-feira 13, na cidade de São Paulo. De iguarias que dão nome a astros do rock, como Tremendão e Fat Elvis, a bares com clima de anos 1950, o fato é que a metrópole apresenta variados ambientes musicais e gastronômicos para animar a comemoração roqueira.

Uma boa pedida para os apaixonados por hambúrguer é o Rock’n’Roll Burger, na Rua Augusta. Dividido em dois andares, o espaço tem um visual despojado. A casa oferece cardápio criativo, que presta homenagem a grandes ícones do rock.

As opções vão do Indie Burger – lanche vegetariano com abobrinha, cenoura e quinua – ao Clash Burger – hambúrguer, queijo prato, picles de pepino agridoce e molho barbecue. O maior lanche é o Fat Elvis, composto por dois hambúrgueres, queijos cheddar e prato, bacon e salada. “É uma brincadeira com o fim de carreira rechonchudo do rei”, diz o sócio Gabriel Gaiarsa.

O diferencial da lanchonete é uma exposição permanente de fotos históricas do rock. Imagens de Kurt Cobain, Joey Ramone, Ozzy Osbourne, Buddy Guy e Iggy Pop deixam o ambiente ainda mais autêntico. Para completar, há 11 máquinas de pinball. “A combinação rock, pinball e hambúrguer já veio pronta. Notamos uma carência de lugares assim na região. Pode ser tanto um local rápido para comer um lanche depois da balada quanto para ouvir rock’n’roll e conversar com os amigos”, diz Gaiarsa.

Outra opção na cidade é o Zé do Hamburguer. Com matriz na Rua Caiubi, em Perdizes, a casa dedica sua decoração, música, cardápio e até as roupas dos garçons às chamadas ‘diners’, lanchonetes da década de 1950 nos Estados Unidos. Na Rua Monte Alegre, no mesmo bairro, a lanchonete comporta 200 pessoas, é maior e tem, em exposição, um carro modelo Ford do ano 1951.

Se o objetivo, porém, é ouvir som de qualidade sem se preocupar muito com a sofisticação do cardápio, Johnnie Wash é um lugar perfeito. Localizado na Vila Olímpia, o bar lembra uma festa de garagem.

Com limite para 80 pessoas, a casa tem uma mesa de sinuca e, toda sexta-feira, apresenta o projeto Geleia na Garagem, que traz bandas em sistema acústico, tocando rock clássico.

Já o Pie In The Sky veio direto de Londres há quatro anos. Os donos, Ryl Preen e Ana Claudia Laforga, têm quatro paixões: a cozinha, tatuagens, motos e, é claro, o rock. Preen é inglês e a chef da cozinha, Ana, sua sócia e mulher, brasileira. O casal abriu um restaurante com estilo de pub em Perdizes, para 70 pessoas. Nas mesas, um detalhe saudosista: as toalhas lembram a bandeira inglesa.

Serviço

– Rock’n’Roll Burger: Rua Augusta, 538: 3255-0351;

– Zé do Hambúrguer: Rua Caiubi, 1.450; Rua Itapicuru, 419, Perdizes, tel.: 3868-3896;

– Johnnie Wash: Avenida Dr. Cardoso de Melo, 570, Vila Olímpia, tel.: 3044-1195;

– Pie in the Sky: Rua Ministro Gastão Mesquita, 234, Perdizes, tel.: 2361-3033