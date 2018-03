Bard's Night: fãs que tiveram problemas no Metal Open Air podem ir ao show

Uma saída interessante para os pauistas que tiveram problemas no Metal Open Air, em São Luís (MA), no último final de semana:

A Negri Concerts informa que, mesmo não sendo a responsável pelo cancelamento das apresentações e cancelamento em definitivo do METAL OPEN AIR, os fãs que estão em São Paulo com pulseira de acesso para o festival (passaporte pista, passaporte camarote e ingresso individual de sábado, 21) poderão se apresentar num guichê especial para receber um ingresso para o THE BARD’S NIGHT, que acontecerá nesta segunda-feira, no Credicard Hall com as bandas Blind Guardian, Grave Digger e Shaman.

A produtora sente muito pelo ocorrido na cidade de São Luis, mas garante que os shows dessa semana continuam confirmados.

SERVIÇO – THE BARD’S NIGHT

COM BLIND GUARDIAN E GRAVE DIGGER

Abertura: Shaman

Data: 23/4 – Segunda-feira

Horário: 21h

Local: Credicard Hall

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955

Informações: (11) 2359-3262 e (11) 7520-0721

Site: www.negriconcerts.com.br

Classificação Etária: 14 anos

INGRESSOS

Pista Premium: R$ 250 | Pista Premium Meia: R$ 125

Pista: R$ 150 | Pista Meia: R$ 75

Camarote 1: R$ 300 | Camarote 1 Meia: R$ 150

Camarote 2: R$ 250 | Camarote 2 Meia: R$ 125

ATENÇÃO ESTUDANTES: Antes de adquirir o seu ingresso, confira como funciona a política de meia-entrada! Caso você seja de outro estado, LEIA COM ATENÇÃO como funciona a meia-entrada em São Paulo.

PONTOS DE VENDA:

Venda online: http://www.ticketsforfun.com.br