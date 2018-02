Barão Vermelho toca em São Paulo em dezembro

do blog Roque Reverso

Após o primeiro show da turnê “+ 1 Dose” ter sido realizado no dia 20 de outubro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, São Paulo receberá o Barão Vermelho no Credicard Hall no dia 8 de dezembro para apresentação comemorativa de 30 anos d0 primeiro álbum da banda, lançado em 1982.

Os fãs agora já podem saber o valor dos ingressos. Para a Pista Comum, por exemplo, as entradas custam R$ 120,00.

Para os demais setores, os ingressos têm os seguintes valores: Poltrona 1 (R$ 140,00); Poltrona 2 (R$ 130,00); Camarote Setor 1 (R$ 180,00); Camarote Setor 2 (R$ 150,00); e Plateia Superior (R$ 80,00).

A pré-venda para clientes com cartões Citi, Credicard e Diners começou no dia 29 de outubro e segue até o dia 4 de novembro. Para esta modalidade de compra, há desconto de 25%. Para o público em geral, a venda começa no dia 5 de novembro.

A banda vem com Guto Goffi (bateria), Frejat (guitarra e voz), Peninha (percussão), Rodrigo Santos (baixo) e Fernando Magalhães (guitarra). Está programada também a participação especial do tecladista Maurício Barros, que integrava o Barão no começo do grupo.

Além da turnê, o álbum “Barão Vermelho” (1982), produzido por Ezequiel Neves e Guto Graça Melo, voltará às prateleiras em edições comemorativas, em novembro, nos formatos CD e vinil, com inclusão de uma faixa inédita resgatada. Pela página no Facebook, o grupo vem trazendo todas a atualizações sobre a turnê comemorativa.