Baranga é o destaque do programa Combate Rock nº 105

Rock pesado em português, e sem clichês. A veterana banda paulistana não aliviou no peso de seu novo álbum, “O 5º dos Infernos”, e colocou as guitarras bem na cara do ouvinte, para estourar as caixas de som, como disseram o guitarrista Xande e o baixista Ricardo Schevano em entrevista ao Programa Combate rock, em sua edição nº 105.

Clique aqui para ouvir o programa:

Lista de músicas

1. Chute na Cara

2. Até a Cidade Acordar

3. 3 Oitão

4. Cachaça em Ação

5. O 5o dos Infernos

6. Limpa Trilho

7. Menida de 16

8. México é Demais

9. TV Assassina

10. Diabo, Teu Nome é Mulher

11. Até Morrer