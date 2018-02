Banda Test: rock saindo de uma Kombi

Flávio Leonel – Roque Reverso *

Quem esteve nos shows do D.R.I. e do Slayer, em São Paulo, teve a oportunidade de presenciar, na porta dos locais onde esses grupos dos EUA se apresentaram, o show da banda brasileira Test. A bordo de uma perua Kombi estacionada bem em frente das casas de show, o guitarrista e vocalista João Kombi e o baterista Thiago Barata chamaram a atenção e conquistaram a simpatia do público do metal com sua maneira inusitada, bem humorada e inteligente de divulgação de seu som.

João e Thiago são figuras conhecidas do cenario underground paulistano. O primeiro foi vocalista do grupo Are you God?. O segundo também toca nas bandas D.E.R e Tri Lamba.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Test teve início em 2010 e faz um som na linha do death metal old school e na linha do grindcore, vertentes das mais pesadas do rock pesado, que têm como marcas tradicionais a guitarra e bateria em alta velocidade e um vocal gutural que costuma assustar crianças desavisadas.

O som dos caras foi apresentado a este blogueiro pelo amigo dos velhos tempos de faculdade Bernardo Pacheco, que fez parte também do Are You God? e que, hoje, é guitarrista da banda Elma, famosa também no cenário independente pelo seu som instrumental pesado.

Depois do lançamento da demo “Jesus Doom” e do EP “Carne Humana”, a mais recente novidade do Test é um videoclipe muito legal, da música ”Ele Morreu Sem Saber o Porquê”, filmado exatamente na frente da fila do show que o D.R.I. fez no Carioca Club em abril.

Muitos podem até dizer que divulgar o som em lugares públicos, como a rua, não é grande novidade, já que os Beatles tocaram em cima dos prédios da Apple, em Londres, e outras bandas, como o Rage Against the Machine, também já até tiveram que correr da polícia dos EUA pela forma inusitada de se apresentar.

Aqui no Brasil, alguns se lembram que o Ultraje a Rigor fez um show em plena Avenida Paulista, em cima do prédio do Top Center, na época do álbum “Sexo”, de 1987. Mas fazer shows em uma perua kombi em frente a casas de espetáculo e no dia em que grandes bandas vão se apresentar é uma sacada, no mínimo, digna de elogios…