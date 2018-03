Banda sobe no palco do Metal Open Air mesmo com o cancelamento iminente

Marcelo Moreira

Situação insana no Parque Independência, em São Luís do Maranhão. Artistas internacionais que estão em São Luís continuam afirmando que o Moetal Open Air foi cancelado, mas uma banda rersolveu subir em um placo que sobrou e está tocando neste momento. E o surreal é que toca enquando um dos palcos está sendo desmontado. A Polícia Militar do Maranhão informa que pelo menos 3 mil pessoas permanecem no local. O fim do festival ainda não foi anunciado oficialmente.

Que está no palco que sobrou é a banda Ácido, e ainda tem gente que garante que deve ter show do Legion Of The Danmed, Dark Avenger e Udo, além de outros ainda não anunciados. Inacreditável.