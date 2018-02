Banda Shadowside atinge o top 15 em rádios americanas

da equipe Combate Rock



Novas músicas da banda liderada pela vocalista Dani Nolden estão na programação de diversas rádios no país (foto: Irisbel Mello)

A banda brasileira Shadowside acaba de conquistar mais um resultado especial em sua jovem carreira. O grupo atingiu a 13° posição, dentre as músicas mais tocadas, do top 40 no chart “Loud Rock” do CMJ, instituto o qual a grande maioria das rádios dos Estados Unidos reportam os artistas mais executados em suas programações. Em relação a outra banda nacional, apenas o Sepultura, esteve na lista do CMJ.

Recentemente, a gravadora Inner Wound Recordings lançou o aclamado “Inner Monster Out”, considerado pelos principais meios de comunicação do Brasil como um dos melhores de 2011, no mercado norte-americano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diversas emissoras de Atlanta, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Detroit, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle e outras, estão tocando as novas composições da Shadowside.

“Inner Monster Out” inaugura uma nova tendência no cenário do Heavy Metal no Brasil. Este trabalho foi gravado, mixado e masterizado por Fredrik Nordström, um dos principais produtores de Heavy Metal da atualidade, no Fredman Studio, em Gotemburgo, Suécia. O CD tem a participação especial dos vocalistas Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn “Speed” Strid (Soilwork) e Niklas Isfeldt (Dream Evil).

A versão nacional do disco traz a releitura de Inútil, clássico dos anos 80, com Roger Moreira, líder do Ultraje a Rigor!, dividindo os vocais com Dani Nolden. O videoclipe de “Angel with Horns” superou a marca de 130 mil views no Youtube