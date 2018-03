Banda russa Arkona toca em São Paulo

da equipe Combate Rock

A banda russa Arkona já está no Brasil e realizou a primeira apresentação no país, na última quinta-feira (26/04), no Anfiteatro Ivan Müller Botelho, em Cataguases (MG).

A turnê de Masha “Scream” (vocal), Sergei “Lazar” (guitarra), Ruslan “Kniaz” (baixo), Vlad “Artist” (baterista) e Vladimir “Volk” (wind ethnic instruments) segue por Belo Horizonte (27/04 – Music Hall BHZ), São Paulo (28/04 – Clash Club) e Curitiba (29/04 – Music Hall).







Formada no início de 2002, em Moscou, o Arkona, em curto prazo, se tornou uma das maiores referencias da musicalidade folk metal em todo mundo. A banda representa uma sonoridade peculiar com grande influência do folclore russo, da mitologia eslava em suas letras e sua música incorpora instrumentação tradicional. Todas as composições da banda são cantadas e batizadas em russo, sendo seus álbuns também nomeados nesta língua e com todas as escritas em alfabeto cirílico.

Serviço São Paulo

CP Management & Metal Music apresentam Arkona

Data: 28/04/2012, sábado

Local: Clash Club – www.clashclub.com.br

Endereço: Rua Barra Funda, 969 – Barra Funda – São Paulo

Tel: (11) 3661.1500

Abertura da Casa: 19h

Banda de Abertura: Skaldic Soul

Showtime Arkona: 21h (pontualmente)

Ingresso:

1° lote: R$ 70,00 (meia entrada e promocional)

2° Lote R$ 80,00 (meia Entrada e promocional)

Camarote: R$ 100,00

Ponto de Venda:

Bilheterias da Clash Club

Galeria do Rock: Consulado do Rock (11) 3221.7933, Die Hard 3331.3978, Paranoid 3221.5297, Mutilation Records 3222.8253, Profecias 3333.2364, Rock Land 3362.2606, Black Hole 3333.4049 – Av. São João, 439

Santo André: Metal CDs – Rua Dona Elisa Flaquer, 184 – Centro – (11) 4994.7565

Venda online: Ticket Brasil – http://www.ticketbrasil.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267

Patrocínio: Rock Brigade e Consulado do Rock

Cartaz: http://migre.me/8wjMR

Serviço Curitiba

Data: 29/04/2012, domingo

Local: Music Hall

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645 – Rebouças – Curitiba – PR (41)3026.5050

Inicio do evento: 18h30

Banda de abertura: SkaldicSoul

Ingressos: 1º lote: R$ 65,00 | 2º lote: R$ 80,00 | Camarote: R$ 100,00

Pontos de venda:

Alameda de Asgard: R. Comendador Araújo, 110 – Centro

Dr. Rock: Rua Emiliano Perneta, 297 – Centro

Let’s Rock: Praça Tiradentes, 106 / Lojas 03 e 04 – Centro

Túnel do Rock: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 34 – Centro

Realização: Mead Hall Produções

Apoio: Hidromel Valkiria, Blood Rock Bar, Curitiba Underground e Arquivo Metal CWB

Promoção: X-PressON! , Ultimate Music – Press e Rock Brigade

Cartaz: http://migre.me/8lN8e