Banda inglesa Avenger anuncia vocalista brasileiro

O brasileiro Rodrigo BVevino, agora Roddy B, é o mais novo vocalista da lendária banda inglesa Avenger. Ele substitui o renomado Ian Swift. O grupo de Newcastle existe há 28 anos, tem cinco discos lançados e faz parte do famoso movimento NWOBHM. Já dividiram palco com Twisted Sister, Candlemass, Saxon, Rage, Raven, Sinner, Grim Reaper, UFO, Cradle of Filth, Skyclad e Diamond Head.

O atual lineup conta com Roddy B, Liam Thompson (guitarrista – Death in Blood), Sean Jefferies (guitarrista – Fallen Skies, Earthrod), Ian ‘Fuzz’ Fulton (baixo) e Garry Young (bateria).

Neste momento, o Avenger está agendando uma série de apresentações pela Europa. O primeiro show com a nova formação será no próximo dia 16 de Março, em Bruxelas, na Bélgica. No dia seguinte, o quinteto toca no Hammerfest ao lado de Anthrax, Exodus, Paradise Lost e outros. Existe a possibilidade deles serem confirmados nos festivais Sweden Rock, Bloodstock e no famoso Wacken Open Air.

Rodrigo BVevino reside há quatro anos na Inglaterra. No Brasil, o cantor fez parte das bandas KvorK, Tailgunners, Carnal Desire e Dreamland. Era lider do Judas Priest, Scorpions e Nevermore Cover, que participaram de várias edições do programa Cover Nation, da MTV Brasil. Já no Reino Unido, criou o projeto solo BV. Inc., integrou as bandas Thick Skinned, Life Crisis, Maiden England, principal tributo ao Iron Maiden na terra da rainha, e Atlantis Knight.