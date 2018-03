Banda Garotas Suecas lança seu segundo álbum

Maurício Gaia

Feras Míticas é o nome do segundo álbum da banda paulista Garotas Suecas. Três anos após o lançamento do festejado (e festeiro) Escaldante Banda, seu sucessor apresenta um Garotas Suecas mais maduro e menos dançante. O álbum está disponível para download gratuito no site da banda: https://garotas-suecas.squarespace.com

A ausência de um hit óbvio no disco pode frustrar alguns de seus fãs, até porque Feras Míticas exige mais que uma audição para se explorar os temas, que em muitos momentos beiram a melancolia e a escuridão. As referências a Roberto Carlos fase Jovem Guarda ainda estão ali, mas embaralhadas, escondidas sob camadas de groove desacelerado. O single “Eu vou sorrir pra quem é gente boa”, lançado anteriormente como “Eu avisei você”, já dá a pista de que nada será como antes no som da banda.

Se no álbum anterior, a sonoridade das músicas tinha conexão entre si, desta vez, até pela alternância entre os vocais líderes explicita a multiplicidade de Feras Míticas, ressaltada também pelas participações especiais de artistas como Lourdes da Luz (Nuvem) e Paulo Miklos (Carlos Chacal). Além disto, a presença de naipe de cordas valoriza o arranjo das musicas, assim como os demais timbres explorados.

Escaldante Banda foi o verão , Feras Míticas se apresenta como o outuno de uma banda que amadureceu e sabe o que quer.