Banda Foo Fighters tocará no Brasil

O Foo Fighters pode vir ao Brasil no ano que vem, informou nesta sexta-feira o jornal Destak, de Brasília. De acordo com a publicação, a banda acertou a vinda com os produtores do festival Lollapalooza, que terá sua primeira edição brasileira em 7 e 8 de abril de 2012.