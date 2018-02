Banda de Mick Jagger e Joss Stone divulga vídeo de bastidores de gravação

estadão.com.br

SÃO PAULO – A SuperHeavy, banda de Mick Jagger, Joss Stone, Damien Marley, A. R. Rahman e Dave Stewart, divulgou em seu site oficial um vídeo dos bastidores das gravações de seu primeiro álbum.

Juntos desde o início do ano por iniciativa do líder dos Rolling Stones, os músicos já lançaram o primeiro single, Miracle Worker. A ideia da união, segundo Mick Jagger, é experimentar gravar um disco e tocar com artistas de estilos totalmente diferentes. “Nós quatro nos juntamos e pensamos em entrar em um estúdio e tentar algumas coisas, ver o que acontece. Nós não sabíamos que tipo de música iríamos fazer”, disse ao NME em maio deste ano.

Veja o resultado da mistura entre o roqueiro, a cantora soul Joss Stone, o regueiro Damien Marley, o indiano Rahman, compositor da trilha sonora de Quem Quer ser um Milionário, e o artista pop Dave Stewart, parceiro de Annie Lennox no Eurythmics.