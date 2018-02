Banda de metal Down e cantor japonês Miyavi são confirmados no SWU

estadão.com.br

SÃO PAULO – O festival de música SWU confirmou nesta quarta-feira, 27, mais duas atrações. O cantor japonês Miyavi e a banda de metal norte-americana Down tocarão em Paulínia, interior de São Paulo, em 14 de novembro.

Veja também:

Kesha anuncia show em São Paulo

Roteirista de filme de Al Gore vai fazer documentário sobre o SWU

Divulgação Down tocará pela primeira vez no Brasil em 14 de novembro

Será a estreia dos artistas nos palcos brasileiros.

O SWU acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro e deve ter 70 atrações musicais, além de programação de debates e ações sobre sustentabilidade.

Já foram confirmados no evento os artistas: Michael Franti & Spearhed, Primus, 311, Black Eyed Peas, Snoop Dog, Damian Marley, Peter Gabriel e New Blood Orchestra, Faith No More, Megadeth, Sonic Youth e os DJs James Murphy, Frankie Knuckles e Sven Väth.

O cantor Neil Young também irá à Paulínia para o festival, mas deve participar de palestra sobre seu carro, movido a energia limpa.

Os ingressos para o setor Pista do SWU estão a venda pelo site do Ingresso Rápido.