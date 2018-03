Banda de folk metal Cruachan toca hoje em São Paulo

Marcelo Moreira

A banda irlandesa Cruachan, reconhecida como uma das fundadores do gênero Pagan/Folk Metal, faz única apresentação no Brasil, nesta quarta-feira, no Blackmore Rock Bar, em São Paulo, em evento promovido pela produtora Dark Dimensions. A entrada custa apenas R$ 10,00 (com ingresso do show) e R$ 20,00 (sem ingresso).



Oo show do Cruachan terá a participação especial de Juliana Rossi, vocalista das bandas Hevorah e Ravenland. A banda de abertura será a Lóchrann, de Campinas (SP). Os irlandeses já tiveram em sua formação a cantora Karen Gillighan.

Keith Fay (vocal, guitarra, teclado, bodhrán, mandolin, percussão), John Clohessy (baixo), Colin Purcell (bateria, percussão), John Ryan Will (tin whistle, violino, banjo, bouzouki, teclado) e John O’ Fathaigh (tin whistle) estão divulgando do álbum “Blood on the Black Robe” lançado recentemente via Candlelight Records UK.



Banda se apresenta quarta-feira no Blackmore Rock Bar

Serviço São Paulo

Data: 12/10/2011

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1.317, Moema.

Abertura da casa 17h

Banda de abertura: Lóchrann

Participação especial: Juliana Rossi, vocalista da Hevorah/Ravenland

Ingressos: 1°lote: R$ 60,00 | 2°lote: R$ 70,00 | Na porta: R$ 80,00

Galeria do Rock

LadySnake: 1° e 2° andar, lojas 213 e 373 – (11) 3333.6931 e 3361.7705

Rockland: 1º andar, sala 262 – (11) 3362.2606

Venda Online: http://darkdimensions.webstorelw.com.br