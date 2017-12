Banda de ex-Metallica Jason Newsted lançará primeiro álbum em agosto

do blog Roque Reverso

Jason Newsted, ex-baixista do Metallica, voltou com tudo ao noticiário musical. Depois de lidar com a saída de sua antiga banda em 2001 e passar desde então por diversos projetos e outros grupos, como o Voivod, o músico decidiu montar seu próprio grupo, o Newsted, em dezembro de 2012. Agora, está se preparando para o lançamento do primeiro álbum da nova banda: “Heavy Metal Music”, previsto para o dia 6 de agosto de 2013.

Além de Jason, participam do conjunto musical o guitarrista Mike Mushok, o baterista Jesus Mendez Jr. e o guitarrista Jessie Farnsworth.

Em janeiro de 2013, o Newsted já havia lançado um EP com quatro músicas. ”Metal” saiu pela Chophouse Records e gerou também um videoclipe, da canção “Soldierhead”.

Enquanto dava os retoques finais no primeiro álbum, o grupo do ex-baixista do Metallica iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa. Em julho, o Newsted participará da Gigantour 2013, que tem o Megadeth como headliner em solos norte-americano e canadense.