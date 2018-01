Banda de Dave Grohl para divulgar documentário tem novo show marcado

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Depois de realizar uma performance de mais de três horas no Festival de Cinema de Sundance, a banda Sound City Players, de Dave Grohl já tem nova data para se apresentar novamente.

Dave Grohl

O grupo do vocalista do Foo Fighters tocou no festival para celebrar a estreia do músico como diretor de cinema. Grohl dirigiu o documentário Sound City. No show da banda, ele reuniu além de amigos, Stevie Nicks, John Fogerty e Rick Springfield.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sound City Players fará um show no dia 13 deste mês no Hammerstein Ballroom, em Nova York. O músico revelou em entrevista recente que pretende levar a banda pelo menos para outros destinos, além de Nova Yorque. Londres, Sydney e Austin no Texas, onde acontece o festival South By Southwest.