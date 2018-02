Banda com ex-membros do Yes faz três shows no Brasil

Marcelo Moreira

Uma atração inusitada visitará o Brasil em julho. A banda anglo-americana de rock progressivo Circa, com o DNA do ótimo Yes, fará três apresentações no Brasil. O curioso é que a banda era somente um projeto vinculado ao próprio Yes, com o mão pesada e total de Billy Sherwood, tecladista e guitarrista que tocou na banda inglesa nos anos 90.

E o mais legal: fará uma apresentação gratuita em um festival na cidade de Votorantim, no interior de São Paulo. O som da banda é moderno, sem tanto virtuosismo, mas com todos os elementos progressivos de praxe: teclados grandiosos, longos solos de guitarra e passagens intrincadas de baixo.

Tocam no grupo Sherwood (guitarra, baixo, teclados e voz), Tony Kaye (ex-Yes, teclados), Scott Connor (bateria) e Ricky Tierney (baixo). As músicas são sofisticadas com letras otimistas e contemplativas, outra marca da banda.

No repertório, óbvios clássicos do Yes, como “Roundabout”, “Wonderous Stories”, “Cinema” e “Time and a Word” estão serão executados. A curiosidade é a volta de Tony Kaye ao Brasil. Ele esteve aqui no Rock in Rio de 1985 e em São Paulo nove anos depois, as duas vezes com o Yes. Integrante da primeira formação da banda inglesa, foi substituído em 1971 por Rick Wakeman após desentendimentos com o vocalista Jon Anderson e com o baixista Chris Squire.

A banda Circa foi formada em 2007 e Sherwood com a proposta de misturar o rock progressivo clássico dos anos 70 com o progressivo mais acessível feito na década seguinte. A estreia foi com o álbum auto-intitulado, de 2007, disco que contava com Alan White, que ainda toca no Yes, na bateria e Jimmy Haun na guitarra.

Na sequência veio um DVD ao vivo, já com a formação ligeiramente alterada: Jay Schellen no lugar de White. Em 2009, a banda lançou “CIRCA: HQ”, com material extra das gravações do primeiro disco e do DVD. Bastante produtiva, teve material extra foi lançado em 2009 sob o título “Overflow”, álbum que saiu apenas em formato digital.