Banda Agonist promete show bombástico em São Paulo

Costábile Salzano Jr e Juliana Lorencini – The Ultimate Music-Press

Fotos: André Smirnoff

Nos últimos anos, o The Agonist tem se firmado como um dos grupos que mais crescem no concorrido cenário do metal mundial. Com apenas oito anos de carreira e colecionando uma série de apresentações importantes, a banda desembarca no final deste mês para reencontrar os fãs brasileiros. O único show no país está agendado para o próximo dia 21 de julho, no Carioca Club, em São Paulo, ao lado dos brasileiros da Shadowside.

Trazendo uma sonoridade que flerta com o pop e o extremo Death Metal, os canadenses Alissa White-Gluz (vocal), Danny Marino (guitarra), Pascal “Paco” Jobin (guitarra), Chris Kells (baixo) e Simon McKay (bateria) estão divulgando o álbum “Prisoners”, lançado recentemente via Century Media Records.

Em uma rápida entrevista exclusiva à The Ultimate Music, a frontwoman Alissa White-Gluz comenta sobre o novo disco, a expectativa em retornar ao Brasil, sua ligação com o diversas organizações protetoras dos animais como o PETA2 e afirma não ligar para o título de musa do heavy metal.

Não faz muito tempo que o The Agonist esteve por aqui. Qual a sensação de voltar a tocar no Brasil? E quais memórias vocês tem da última passagem da banda por aqui?

Alissa White-Gluz: Tocar no Brasil foi muito divertido para todos nós! Estamos ansiosos para encontrar todos os nossos fãs novamente! Me lembro do público vibrando, com uma energia impressionante! Acredito que desta vez será algo muito maior. Podem esperar por mais um show bombástico.

Eu arriscaria dizer que Prisoners é o melhor trabalho da banda até o momento. Qual é o sentimento de vocês em relação a esse álbum? E como tem sido as críticas até agora?

Alissa White-Gluz: O processo de gravação deste disco foi bem árduo. Até agora todo mundo parece ter gostado bastante da complexidade e profundidade do novo álbum. Estamos muito felizes e esperamos abrir novas portas.

Poucas são as mulheres que de fato conseguem destaque dentro do metal. Porém você em pouco tempo conseguiu atingir um nível de popularidade muito grande. Como você vê a participação das mulheres no cenário Rock?

Alissa White-Gluz: Eu acho isso ótimo! Cada vez mais mulheres ganhando destaque dentro do rock ‘n’ roll. Estamos vivendo um período que as mulheres definitivamente resolveram mostrar o seu valor.

Você é considerada uma das vocalistas mais bonitas do meio. Em algum momento você se sente enquanto cantora por causa da sua beleza?

Alissa White-Gluz: Na verdade nunca me senti dessa forma. Prefiro que me julguem pela minha voz.

A forma com que você se veste também é bem diferente dos demais membros da banda e acaba sendo referência para muitas fãs do grupo. Você se preocupa com isso quando escolhe o figurino para uma turnê ou sessão de fotos?

Alissa White-Gluz: Não muito, eu adoro brincar com a moda em si. Isso é apenas diversão. Não acredito que eu influencie a maneira de vestir das pessoas.

Você costuma mesclar seus vocais entre limpos e guturais, o que exige uma boa técnica. Quais cuidados você mantém para cuidar da sua voz?

Alissa White-Gluz: Eu sou vegetariana e straight edge e me esforço muito para manter um corpo saudável, uma vez que considero meu corpo como meu instrumento de trabalho.

Quais bandas te influenciaram no inicio da sua carreira? E atualmente quais fazem parte do seu playlist?

Alissa White-Gluz: Bandas como Arch Enemy, Devin Townsend, No Doubt, Queen entre outras me influenciaram e ainda fazem parte do meu playlist até hoje.

Como foi para você participar de “Made” programa exibido pela MTV? Você sentiu falta desse tipo de estímulo no início da sua carreira?

Alissa White-Gluz: Participar do programa foi muito divertido e eu realmente fiquei muito feliz. Realmente, não esperava por este convite.

Você vê alguma saída para essa atual fase da indústria fonográfica num todo? Onde bandas vivem basicamente de shows e esses tem se tornado inviáveis aos fãs, ora por causa do valor dos ingressos, ora por causa do grande volumes de shows num curto período de tempo.

Alissa White-Gluz: Não, acredito que a indústria musical está morrendo. Assim como grande parte das economias, aqueles que estão no alto continuam ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.

No clipe “Business Suit and Combat Boots” você está com o “x” na mão, o que caracteriza um straight edge. Todos os membros da banda têm a mesma ideologia de vida?

Alissa White-Gluz: Não, apenas eu tenho essa ideologia, os demais membros da banda tem cada um a sua própria.

Quando você optou por se tornar vegan? E além do PETA você participa de mais algum movimento em proteção aos animais?

Alissa White-Gluz: Tenho sido vegetariana por toda minha vida e vegan por metade dela. De fato tenho trabalhado com algumas outras organizações além do PETA, que também se propõem a lutar pelo direito e proteção dos animais como: SHAC, SPA, Paws for Life, entre outras.



