Baixista Ron Carter vaio tocar no Brasil

Ron Carter voltará ao Brasil em setembro. O contrabaixista que se apresentou no país pela última vez no ano de 2012, vem para fazer duas apresentações nos dias 24 e 25 de setembro, na casa de shows Tom Jazz, em São Paulo.

A venda de ingressos já começou. As entradas custam R$ 250. A compra pode ser feita no site www.ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003 1212 ou ainda na bilheteria do Tom Jazz.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Ron Carter integrou o Miles Davis Quintet, e se apresentará com Russell Malone, na guitarra, e Donald Veja, no piano.

Ron Carter. (Divulgação)

SERVIÇO:

Ron Carter Trio em SP

Dias 24 e 25 de Setembro

Tom Jazz – Avenida Angélica nº 2331 – Higienópolis

Ingressos: R$ 250

Informações: (11) 3255-0084