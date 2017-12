Baixista opta pelo Breeders e deixa o Pixies

do site Rock em Geral

A baixista Kim Deal deixou o Pixies e deve se dedicar exclusivamente à turnê de retorno de sua outra banda, o Breeders. O anúncio da saída foi feito através de um post na página oficial do Pixies no Facebook, no qual os integrantes remanescentes – Black Francis, Joey Santiago e David Lovering – lamentam a saída de Deal e dizem que eles “sempre irão considerá-la uma integrante do grupo” e que “ela pode voltar quando quiser”.

A turnê do Breeders vem ao Brasil em julho, como a atração principal da edição 21 do festival Popload Gig, em São Paulo, no dia 24, no Cine Jóia; e no Rio, no dia 25, no Circo Voador, através do grupo Queremos. Para o show de São Paulo, os ingressos saem por R$ 200; saiba mais aqui. Para o show do Rio, as entradas custam R$ 160 (inteira) ou R$ 80 (meia-entrada para estudantes, menores de 21 anos e idosos; promocional válido com 1 kg de alimento ou e-flyer; ou Clube do Assinante O Globo); compre aqui.

Os shows fazem parte da turnê em que o grupo toca a íntegra do álbum “Last Splash”, cujo lançamento completa 20 anos. O disco foi relançado numa versão especial, chamada “LSXX”, que traz como bônus sessões na rádio da BBC, de Londres, gravações ao vivo e um livreto de fotos dos bastidores das gravações e da turnê subsequente.