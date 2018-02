Baixista do Iron Maiden anuncia primeiro álbum solo

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Steve Harris, baixista e fundador do Iron Maiden prepara o lançamento do seu 1º trabalho “fora” da banda. Mais pesado que os álbuns do Iron, o músico ataca com British Lion. Trabalho com sons que ele promete soar ainda mais pesado que as faixas dos discos da banda.

O álbum previsto para sair em 24 de setembro, na Inglaterra, contará com dez músicas. O disco foi produzido pelo próprio Steve Harris e com uma “mãozinha” de Kevin Shirley. Ele é parceiro de longa data do grupo.

“Sempre tive orgulho de ser britânico. E não vejo razão porque eu não deveria ser. É uma grande parte de mim”, diz o músico ao explicar o nome do trabalho, Leão Britânico, traduzido para o português.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não é como se eu estivesse levantando uma bandeira ou tentando pregar algo, nem é um ato político. É como torcer pelo seu time de futebol. E eu acho que nos oferece um aspecto visual muito interessante, o que, para mim, casa muito bem com o som”, completa.

Nomes das faixas do álbum:



1 – This Is My God

2 – Lost Worlds

3 – Karma Killer

4 – Us Against The World

5 – The Chosen Ones

6 – A World Without Heaven

7 – Judas

8 – Eyes Of The Young

9 – These Are The Hands

10 – The Lesson