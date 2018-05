Bad Company prepara novos lançamentos ao vivo

Marcelo Moreira

Enquanto Paul Rodgers não se decide se faz ou não nva turnê com o Queen, continua tocando o retorno do Bad Company aos palcos. Há dois anos chegou ao mercado “Live at the Hard Rock Cafe”, e agora mais um pacote ao vivo deverá ser lançado. O show realizado pelo Bad Company na Wembley Arena em abril de 2010 será lançado em 28 de junho pela Eagle Rock Entertainment em DVD, Blu-ray e CD.

A banda hoje tem os integrantes originais Paul Rodgers (vocais), Mick Ralphs (guitarra) e Simon Kirke (bateria) – o baixista Boz Burrell morreu em 2008. Completam a formação, o baixista Lynn Sorensen e o guitarrista Howard Leese. As versões em vídeo trarão uma entrevista com a banda de bônus.

O Bad Company foi o supergrupo de maior sucesso nos anos 70. Supergrupo é um conceito adotado para bandas que ssão formadas por artistas ou integrantes de bandas já consagradas e de bastante sucesso. Rodgers e Kirke fizeram parte do Free entre 1968 e 1972. Ralphs tocou no Mott the Hoople e Boz Burrell foi integrante do King Crimson.

Em recente entrevista dada a um jornal inglês, Rodgers não descartou nova reunião com Brian May e Roger Taylor, os remanescentes do Queen, mas disse que, se ocorrer, será apenas a partir do final de 2012, quando seus compromissos com o Bad Company estariam encerrados.

Lista de músicas:

01. Can’t Get Enough

02. Honey Child

03. Run With The Pack

04. Burnin’ Sky

05. Young Blood

06. Seagull

07. Gone, Gone, Gone

08. Electric Land

09. Simple Man

10. Feel Like Makin’ Love

11. Shooting Star

12. Rock And Roll Fantasy

13. Movin’ On

14. Ready For Love

15. Bad Company

16. Deal With The Preacher

***Na versão em CD, a faixa “Burnin’ Sky” não aparece.