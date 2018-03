Bad Brains se apresentará em SP no dia 5 de abril com formação original

do blog Roque Reverso

O Bad Brains vem ao Brasil para show único na capital paulista pela primeira vez com sua formação original. A lendária banda norte-americana de hardcore se apresentará no Via Marquês, na zona oeste da cidade, no dia 5 de abril, uma sexta-feira. De acordo com a produtora Liberation Music Company, a venda de ingressos começa no dia 16 de janeiro.

A vinda do Bad Brains acontece logo após o surgimento de seu mais recente álbum, “Into the Future”, lançado em novembro de 2012, conforme já havia informado o Roque Reverso. Foi o primeiro disco do grupo desde 2007, quando os músicos vieram com “Build A Nation”, que já havia contado com a formação original: H.R. (vocal), Dr. Know (guitarra), Darryl Jenifer (baixo) e Earl Hudson (bateria).

O valor dos ingressos para a pista é de R$ 80,00 (primeiro lote promocional). O segundo lote para o mesmo local tem o preço de R$ 100,00. Há ainda ingressos para o camarote, mas os valores ainda não estão disponíveis.

As vendas antecipadas serão feitas na Loja 255, da Galeria do Rock. Na internet, as vendas serão feitas no site http://www.liberationstore.net.